انت الأن تتابع خبر بسبب بوتين .. تطبيق إكس الأكثر تحميلًا في أمريكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك أن تطبيق X (تويتر سابقا) أصبح الأكثر تحميلا من متجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.



هذا وقد حقق مقطع فيديو نُشر يوم 6 فبراير(شباط) في موقع "إكس"، وأعلن فيه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أنه سيجري قريبا مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 98 مليون مشاهدة حتى هذه اللحظة وبعد حوالي 24 ساعة على نشره خبر المقابلة.



وقال الصحفي إنه سيظهر في الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (02:00 بتوقيت موسكو يوم 9 فبراير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X وعلى موقعه الإلكتروني.



وكما قال كارلسون نفسه، فقد وعد ماسك بعدم منع نشر المقابلة مع بوتين عبر موقع "إكس". في يوم الثلاثاء الماضي، نشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا) على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيها أنه سيجري قريبا مقابلة مع الرئيس الروسي.



وشدد كارلسون على أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا .