لا تناموا أقلّ من 7 ساعات ولا أكثر من 9!
أظهرت دراسة جديدة أن مدة النوم دون المستوى الأمثل ترتبط بزيادة وجود المؤشرات الحيوية للدماغ الخاصة بالخرف والسكتة الدماغية لدى الأفراد الأصحاء في منتصف العمر.
وقال الباحثون إن النوم لمدة تزيد أو تقل عن الفترة المثالية البالغة 7 إلى 9 ساعات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بكل من الخرف والسكتة الدماغية.
ووفق "مديكال نيوز توداي"، أفاد فريق البحث من جامعة ييل بأن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ يمكن أن تتنبأ ببداية السكتة الدماغية أو الخرف، قبل سنوات من حدوثها.
وبينت الفحوصات أن الأفراد الأصحاء بين 40 إلى 69 عاماً، والذين ينامون أكثر أو أقل من المدة المثالية، كانوا أكثر عرضة لإظهار تعبير مرتفع عن المؤشرات الحيوية الدماغية للسكتة الدماغية والخرف. واستخدم الباحثون بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 39771 فرداً مسجلين في دراسة البنك الحيوي البريطاني، بين عامي 2006 و2010.
وركز الباحثون على التغييرات في المادة البيضاء في الدماغ بعد بضع سنوات من التسجيل.
وتشمل هذه التغييرات فرط كثافة المادة البيضاء وتباين الأجزاء، والتي يمكن اكتشافها باستخدام هذا النوع من التصوير.وكالات
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