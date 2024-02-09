انت الأن تتابع خبر تقنية جديدة للتمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعاون شركة "ميتا" المالكة لتطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك، مع شركاء الصناعة لوضع المعايير الفنية التي ستسهل التعرف على الصور والمقاطع المصورة والصوتية الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي.



وستعمل الشركة، على وضع علامة لتمييز الصور المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر شبكاتها الاجتماعية في الأشهر المقبلة، لضمان فرز ما هو حقيقي عن غيره من المزيف.



وقال رئيس الشؤون الدولية في “ميتا” نيك كليج، في منشور عبر مدونة الشركة "في الأشهر المقبلة، سنصنّف الصور التي ينشرها المستخدمون عبر فيسبوك وإنستغرام وثريدز، عندما نرصد علامات متطابقة مع المعايير التي تشير إلى أنها ابتُكرت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي".



كما ستبدأ الشركة أيضًا بمعاقبة المستخدمين الذين لا يكشفون عن كون المقطع المرئي أو الصوتي الواقعي جرى تعديله بالذكاء الاصطناعي.



أوضحت الشركة أن الصور "الواقعية" التي يتم إنشاؤها باستخدام أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من ميتا، والتي يطلق عليها (Imagine) تم تصنيفها بالفعل على أنها صور مولدة بالذكاء الاصطناعي.



وستعمل الشركة أيضًا على البدء في تصنيف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها على خدمات منافسة.



وتحتوي صور ميتا المولدة بالذكاء الاصطناعي بالفعل على بيانات وصفية وعلامات مائية غير مرئية يمكنها إخبار المؤسسات الأخرى بأن الصورة تم تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعمل الشركة على تطوير أدوات لتحديد هذه الأنواع من العلامات عند استخدامها من قبل شركات أخرى، مثل: غوغل، وOpenAI، ومايكروسوفت، وأدوبي، بالإضافة إلى أدوات Midjourney وShutterstock التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة الجارديان.



وقال كليج: بينما يصبح الفرق بين المحتوى البشري والمحتوى الاصطناعي غير واضح، يرغب الناس في معرفة أين تقع الحدود.



وأضاف: غالبًا ما يصادف الأشخاص محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، وقد أخبرنا مستخدمونا أنهم يقدرون الشفافية حول هذه التكنولوجيا الجديدة. لذلك من المهم أن نساعد الأشخاص على معرفة متى تم إنشاء المحتوى الواقعي الذي يشاهدونه باستخدام الذكاء الاصطناعي .