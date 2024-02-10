انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات موبايل Honor 90.. منافس سامسونج وتمنه على قد الأيد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت شركة هونر للهواتف الذكية بالكشف عن سعر ومواصفات موبايل Honor 90، وهو الذي يتميز بأن له قدرات تصويرية عالية الدقة، ويعمل على توفير كاميرا أساسية دقتها 200 ميجا بكسل مع الكثير من الترقيات والتحسينات الكثيرة، ويعتبر من أبرز الهواتف ذات الفئة المتوسطة التي توفر أفضل الإمكانيات بأسعار منخفضة.
سعر ومواصفات موبايل Honor 90
- ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن سعر ومواصفات موبايل Honor 90 وهو من أهم الهواتف للفئة المتوسطة والتي تنافس هواتف سامسونج وشاومي وغيرها الكثير من الشركات العالمية، حيث أنه يتوفر فيه الكثير من القدرات الفائقة والتي يريد أن يحصل عليه الكثيرين.
- ويوجد في هاتف هونر 9 كاميرا أساسية دقتها 200 ميجا بكسل، وفيه مستشعر مقاس 1/1.4 بوصة، وتم العمل على ترقيته في الحجم بالمقارنة بجميع الإصدارات السابقة، وفيه وحدة فائقة الاتساع دقتها 12 ميجا بكسل وعدسة مكافئة مقاسها يصل لـ 16 مم، وكاميرا ذات عمق يصل لـ 2 ميجا بكسل ومخصصة لإنشاء الصور بعمق المجال الضحل، وهو الذي يعرف باسم الوضع الرأسي وكاميرا 50 ميجا بكسل.
سعر هاتف Honor 90
- ويعمل هاتف هونر الجديد على تصوير الفيديوهات التي تكون بجودة 4K ودقتها تصل لـ 2160 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، ويساعد بشكل مستمر في التصوير بجودة عالية تصل دقتها بـ 1080 بكسل بمعدل التقاط يكون من 30 إلى 60 إطار في الثانية الواحدة، ويعمل على دعم التصوير بجودة عالية تصل لـ 720 بكسل بمعدل التقاط يصل لـ 30 إطار في الثانية الواحدة.
- ويوجد في هاتف هونر بطارية سعتها تصل لـ 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة تصل لـ 66 وات، وفيه معالج من أفضل الأنواع بتكنولوجيا تصل لـ 4 نانو من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ومعالج رسمي من أندرويد وذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 و512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعتها 8 و12 جيجا بايت، وسعر الهاتف يصل لـ 27000 جنيه.