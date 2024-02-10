انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات موبايل Honor 90.. منافس سامسونج وتمنه على قد الأيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة هونر للهواتف الذكية بالكشف عن سعر ومواصفات موبايل Honor 90، وهو الذي يتميز بأن له قدرات تصويرية عالية الدقة، ويعمل على توفير كاميرا أساسية دقتها 200 ميجا بكسل مع الكثير من الترقيات والتحسينات الكثيرة، ويعتبر من أبرز الهواتف ذات الفئة المتوسطة التي توفر أفضل الإمكانيات بأسعار منخفضة.

سعر ومواصفات موبايل Honor 90

ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن سعر ومواصفات موبايل Honor 90 وهو من أهم الهواتف للفئة المتوسطة والتي تنافس هواتف سامسونج وشاومي وغيرها الكثير من الشركات العالمية، حيث أنه يتوفر فيه الكثير من القدرات الفائقة والتي يريد أن يحصل عليه الكثيرين.

ويوجد في هاتف هونر 9 كاميرا أساسية دقتها 200 ميجا بكسل، وفيه مستشعر مقاس 1/1.4 بوصة، وتم العمل على ترقيته في الحجم بالمقارنة بجميع الإصدارات السابقة، وفيه وحدة فائقة الاتساع دقتها 12 ميجا بكسل وعدسة مكافئة مقاسها يصل لـ 16 مم، وكاميرا ذات عمق يصل لـ 2 ميجا بكسل ومخصصة لإنشاء الصور بعمق المجال الضحل، وهو الذي يعرف باسم الوضع الرأسي وكاميرا 50 ميجا بكسل.

سعر هاتف Honor 90