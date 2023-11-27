نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة سموحة بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام سموحة.

ويلتقي الأهلي ضيفه سموحة غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاد عمرو السولية لقائمة الأهلي من جديد بعد غياب طويل، عقب تعافيه من الإصابة، كما عاد علي معلول.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة سموحة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.



الهجوم: محمد زعلوك، صلاح محسن.