فلورنتينو بيريز يقرر رحيل ثنائي ريال مدريد في ميركاتو الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، قرر رحيل ثنائي الفريق الملكي نهاية الموسم الجاري.

بيريز يقرر بيع ميندي وفاسكيز

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن بيريز قرر عرض فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بيع ثنائي ريال مدريد، يرجع إلى الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها ميندي كذلك تراجع مستواه، بالإضافة إلى تراجع مستوي فاسكيز واعتماد أنشيلوتي على كارفخال.

ويعمل بيريز على التعاقد مع ألفونسو ديفيز ليكون هو الظهير الأيسر لريال مدريد في الموسم المقبل، بالإضافة إلى سعيه لضم خوانلو سانشيز ظهير أيمن فريق أشبيلية.