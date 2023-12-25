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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي محمد فاروق، عن مصير محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك خلال الفترة القادمة، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك يرفض رحيل نجمه للدوري السعودي

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن الحزم السعودي طلب التعاقد مع محمد عواد خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

واوضح أن الزمالك، رفض الاستغناء عن الحارس مهما كانت الإغراءات المالية نظرا للحاجة إلى خدماته، خاصة وأنه بات الحارس الأول للقلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الزمالك أخطر الحارس برفضه فكرة الرحيل، مؤكدا أن محمد عواد أبلغ إدارة الأبيض برغبته في الاستمرار وتمديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أحمد فتوح يجدد تعاقده مع الزمالك

وفي سياق أخر، جدد أحمد فتوح تعاقده مع نادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء لتنتهي الأزمة بشكل رسمي.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين أحمد فتوح ومجلس إدارة الزمالك بعد خروج اللاعب من قائمة الفريق لمباراة زد إف سي في بطولة الدوري