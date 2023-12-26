المدرعات تتوج بلقب الفرق على مستوى الوحدات والشرطة بلقب الفتيات ومعهد الرحمة يفوز بلقب الولايات

فـي ختام بطولة العيد الوطني لالتقاط الأوتاد

اختتمت بطولة التقاط الأوتاد كأس العيد الوطني لـ ٥٣ المجيد للموسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م بميدان التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة وذلك تحت رعاية سعادة السيد طارق بن محمود بن علي البوسعيدي والي بركاء بحضور السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق وحمود بن علي الناصري أمين السر بالاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي وحدات الخيالة الحكومية.

وشارك في المنافسات ١٧ فريقا يمثلها ٦٨ متسابقا ومتسابقة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والخاصة حيث اشتملت المسابقة على خمس جولات للفرق بالرمح والسيف وكانت الجولة الاولى والثانية التقاط حلقتين ووتد مقاس ٦ +٤ سم والجولة الرابعة والخامسة والسادسة التقاط وتد بالرمح فرق مقاس ٦ + ٤ + ٤ سم.

نتائج الفرق للوحدات

وقد توج بالمركز الأول في فئة الفرق فريق مدرعات سلطان عمان (فرسان شافع) ومثله كل من المتسابق عاهد بن خميس البلوشي والمتسابق هشام بن علي البكري والمتسابق محمد بن خميس السيابي والمتسابق زيد بن حمود السعيدي، وحقق المركز الثاني فريق مدرعات سلطان عمان (السيف السريع) ومثله كل من المتسابق خالد بن عامر الحبسي والمتسابق خالد بن سالم المعمري والمتسابق علي بن خميس البلوشي والمتسابق ناصر بن راشد السيابي. والمركز الثالث فريق الخيالة السلطانية ومثله كل من المتسابق حمد بن ناصر الريامي والمتسابق حمد بن سيف الريسي والمتسابق صفوان بن زيد المعمري والمتسابق سيف بن حمود الاشخري.

نتائج الفردي للوحدات

أما على مستوى نتائج الفردي حيث حقق المركز الأول المتسابق عاهد بن خميس البلوشي من مدرعات سلطان عمان (فرسان شافع)، والمركز الثاني المتسابق ناصر بن راشد السيابي من مدرعات سلطان عمان (السيف السريع) والمركز الثالث المتسابق محمد بن خميس السيابي من مدرعات سلطان عمان (فرسان شافع).

نتائج فرق الولايات

كما شارك عدد من ولايات السلطنة في مسابقة التقاط الأوتاد ليتنافسوا على هذه المسابقة، حيث حقق المركز الأول فريق معهد الرحمة للفروسية بولاية الخابورة ومثله المتسابق راشد بن عبدالله البلوشي والمتسابق طه أحمد الصارم والمتسابق ليث بن بدر المحاربي والمتسابق أحمد بن محمد البلوشي، والمركز الثاني فريق مركز اللجام لالتقاط الأوتاد بولاية السويق ومثله كل من المتسابق خلفان بن خميس الرواحي والمتسابق أمجد إقبال والمتسابق حميد بن سعيد المنوري والمتسابق ناصر بن عبدالله الهاشمي، وحقق المركز الثالث فريق مدرسة النمير للفروسية بولاية صحم ومثله كل من المتسابق سامي بن علي الحدادي والمتسابق أحمد بن عبدالله الشبلي والمتسابق حمد بن علي النوبي والمتسابق وليد بن خلفان النوفلي.

نتائج فردي الولايات

أما فردي الولايات توج بالمركز الأول المتسابق أحمد بن محمد البلوشي من معهد الرحمة للفروسية بولاية الخابورة والمركز الثاني المتسابق طه أحمد الصارم من معهد الرحمة للفروسية بولاية الخابورة ، والمركز الثالث المتسابق سامي بن علي الحدادي من مدرسة النمير للفروسية بولاية صحم.

نتائج الفردي للمتسابقات

كما تواجد في المنافسة مجموعة من المتسابقات، وقد تنافست المتسابقات على مستوى الفردي فيما بينهن وحققت المركز الأول المتسابقة غنيمة بنت عبدالله الشكيلية من شرطة عمان السلطانية والمركز الثاني المتسابقة أمل بنت عبدالله المسكرية من مدرعات سلطان عمان – ١٨ نوفمبر والمركز الثالث المتسابقة رضية بنت خلفان القاسمية من مدرعات سلطان عمان – ١٨ نوفمبر.

التتويج والختام

في ختام المسابقة قام سعادة السيد طارق بن محمود بن علي البوسعيدي والي بركاء والفاضل حمود بن علي الناصري أمين سر مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق بتتويج المتسابقين والمتسابقات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الفرق والمستوى الفردي للرجال والنساء للوحدات الحكومية وعلى مستوى الفرق والفردي للرجال على مستوى الولايات.