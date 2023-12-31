نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: مانشستر سيتي لا يهدد أحدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلل المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، من الفوز الذي حققه فريقه على شيفيلد يونايتد 2-0، اليوم السبت، ليعزز من فرصه في الضغط على فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يهدد أحدًا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أهداف رودري وجوليان ألفاريز في ملعب "الاتحاد" منحت الفريق نهاية مثالية لعام 2023، حيث فاز الفريق في ذلك العام بخمسة ألقاب.

ويمكن القول بأن ذلك الفوز هو بمثابة جرس إنذار للمنافسين في البطولة، لكن مدرب سيتي رفض التعامل مع الأمر بتلك الطريقة.

وقال غوارديولا: "ما فعلناه في الماضي لا يعني أنه سيحدث في المستقبل، المستقبل بالنسبة لنا يعني عام جديد سعيد وثلاثة أيام للراحة ثم مواجهة هدرسفيلد، لا أكثر من ذلك".

وأضاف: "باستثناء مباراتين أو ثلاثة كنا أفضل من المنافسين ولم نحصل على النتائج التي نستحقها، لكن هذا عملنا وعلينا الفوز بالمباريات".

وتابع غوارديولا: "فعلنا ذلك اليوم وأنا مسرور بأداء اللاعبين، لقد كان شهرًا مليئًا بالأحداث".

ويحتل مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثالث برصيد 40 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يتصدره ليفربول برصيد 42 نقطة ويلعب بعد غد الإثنين، مع ضيفه نيوكاسل.