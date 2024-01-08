نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن أخر تفاصيل لإصابة عمر كمال لاعب الفراعنة، وذلك خلال تعرضه للإصابة خلال مشاركته في كباراة تنزانيا الودية.

تفاصيل إصابة عمر كمال

وصرح أبو العلا عقب المباراة خلال تصريحاته للصحفيين قائلا: "إصابة عمر كمال عبارة عن تقلص عضلي واللاعب جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

وأكمل: "استبداله أمام تنزانيا كان أمرا طبيعا حتى لا تتفاقم الإصابة".

وانتهت المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ضد نظيره تنزانيا وذلك استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وعقب انتهاء المباراة الودية يطير منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد غدا الثلاثاء، وذلك للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.