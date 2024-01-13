نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق بكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٣ التي تنطلق غدا ١٣ يناير بكوت ديفوار.

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تسديدة على المرمي شارك فيه جميع اللاعبين.

حضر المران الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة والكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الامم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.