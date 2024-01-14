نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصيلحى يتابع تدريبات الاتحاد السكندرى استعدادا لـ البلدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على متابعة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الذى يواصل استعداداته لمباراة بلديه المحله المقرر لها فى الخامسة مساء الاثنين القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وتحدث محمد مصيلحى مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بدء التدريب وحثهم على مواصلة الانتصارات وحسم التأهل مبكرًا فى المجموعة التى تضم مع الاتحاد السكندرى كلا من سموحه فيوتشر وبلديه المحله.

وحرص رئيس نادى الاتحاد السكندرى على رفع الروح المعنوية للاعبين وطالبهم بتحقيق طموحات جماهير الاتحاد السكندرى فى تحقيق نتائج إيجابية.

وتتكتم إدارة النادى على أسماء الصفقات التى تنتوى تدعيم الفريق بها خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وفاز الاتحاد السكندرى خارج ملعبه فى الجولة الأولى بهدف دون رد.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى مسابقة الدورى الممتاز برصيد 18 نقطة.