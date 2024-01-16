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أحمد جودة - القاهرة - قام أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصيص فقرة من التدريبات البدنية للاعبين، في بداية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.

«أندويا» يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي



وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعا مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏



وحرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏



وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

