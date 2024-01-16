نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوليبالي: أتابع عبد المنعم جيدا لاعب يستحق الاحتراف في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق كاليدو كوليبالي، نجم منتخب السنغال ونادي الهلال السعودي على فوز فريقه أمام نظيره جامبيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

- كوليبالي يتحدث عن نجم منتخب مصر

وأكد كوليبالي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نعرف أن جميع المباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية صعبة كان هدفنا تجنب أي مفاجأت من المواجهة الافتتاحية لذلك فوزنا على جامبيا".

وتابع:" أحب أن أتابع جميع اللاعبين خاصة المدافعين، أهتم أن أرى جميع اللاعبين فوق أرضية الملعب وأسلوب لعبهم".

وأختتم:" تابعت محمد عبد المنعم جيدا خاصة في بطولة كأس العالم للأندية الأخير بالمملكة العربية السعودية، وهو لاعب ممتع ومميز ويستحق الاحتراف داخل أوروبا".

على جانب أخر، لم يكن هذا الحديث من جانب نجم المنتخب السنغالي عن محمد عبد المنعم، بعد اللقطة الشهيرة التي جمعت الثنائي في كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد هزيمة الفراعنة لينهال كوليبالي بالإشادة والدعم على نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.

