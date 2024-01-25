نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| تدريبات تأهيلية لعواد.. عودة روقا.. وتعليمات خاصة للاعبين قبل مواجهة الوداد في كأس دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد محاضرة فنية على لاعبي الأبيض قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، في إطار الاستعدادات لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها مساء غدًا الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب، وحرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد في التدريبات استعدادًا للقاء الفريق المغربي.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة الظهور بالمستوى الذي يليق باسم النادي، وطالب بتدارك الأخطاء التي وقع فيها الفريق في دورة الوحدة الودية.

أعضاء مجلس إدارة الزمالك يؤازرون اللاعبين بالمران

حرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومحمد طارق عضو المجلس على التواجد في مران الفريق اليوم بالملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي.

وعقد ثلاثي مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة في حضور الجهاز الفني من أجل تحفيزهم قبل مباراة الرجاء المغربي المقبلة، ومطالبتهم بالفوز على الرجاء من أجل التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس دبي للتحدي.

تدريبات تأهيلية خاصة لمحمد عواد

خاض محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق، وأدى اللاعب تدريبات خاصة بالركض حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد مشاركته في مباراتي الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري الوديتين.

روقا ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وكان "روقا" حصل على راحة من مباراة الفريق أمس أمام أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية، بعدما تعرض لارتفاع درجة حرارة وحالة إعياء قبل المباراة بساعات.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب قبل مران اليوم، ليشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

فقرة بدنية خفية بمران الزمالك

خاض لاعبي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال مران اليوم، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد أمام فريق الرجاء، لا سيما وان الفريق خاض مباراة أمس أمام أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

جلسة تجمع معتمد جمال بطبيب الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم.

واطمأن المدير الفني من رئيس الجهاز الطبي على جاهزية بعض اللاعبين من الناحية الطبية قبل مباراة الرجاء المغربي المقبلة، خاصة بعد تعرض محمد أشرف "روقا" لحالة إعياء أمس، بالإضافة إلى عودة يوسف أوباما من الإصابة.

تعليمات خاصة للاعبين قبل مواجهة الوداد المغربي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة لتدريب اللاعبين على تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعدادًا مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غدا الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وتضمنت هذه الفقرة التدريب على الكرات العرضية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى التسديد على المرمى من مسافات مختلفة.

وحصل اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أم صلال القطري أمس في دورة الوحدة الودية على راحة من الفقرة الفنية خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الرجاء المغربي.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من جميع اللاعبين، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات باستمرار خلال التقسيمة.

وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعدادًا للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.