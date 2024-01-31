نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ظهور عبدالله السعيد في الزمالك وتفاصيل مكالمة الشناوي مع الخطيب بسبب أبو جبل وموقف فان دايك من مغادرة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 31-1-2024 في السطور التالية:

أول ظهور لعبد الله السعيد بعد توقيعه داخل الزمالك

حسم مسؤولو الزمالك بقيادة حسين لبيب بشكل رسمي صفقة انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.

وأنهى مسؤولو الزمالك منذ قليل إجراءات قيد عبد الله السعيد لاعبًا جديدًا بصفوف الفريق الأبيض بعد تسجيله بقائمة الفريق للموسم الحالي.

ويتواجد عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك داخل مقر القلعة البيضاء حيث اجتمع بمسؤولين النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

واستقبل هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبد الله السعيد بمقر نادي الزمالك حيث يقوم اللاعب حاليًا بتصوير مقطع تقديمه لاعبًا جديدًا بصفوف القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل حسم مسؤولو الزمالك صفقة انتقال سيف فاروق جعفر قادمًا من صفوف بيراميدز وإنهاء إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق الأبيض.

عبدالله السعيد في الزمالك

مكالمة بين محمد الشناوي ومحمود الخطيب بسبب أبو جبل.. ما القصة؟

يواصل النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على حل الأزمة الخاصة بصفقة التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لخلافة محمد الشناوي قائد الفريق بعد إصابته بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر أون تايم سبورتس:" توجد أقاويل أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، اتصل هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس الفريق، لتحذيره من عدم إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي".

وتابع:" كل هذه الأحاديث عارية تماما من الصحة وبا يجب تصديق مثل هذه الخراءات".

وواصل:" الجميع تحدث عن وجود خلافات قوية بين أبو جبل والشناوي، ولكن هذا المركز داخل النادي الأهلي موعود بالصراعات في حراسة مرمى الفريق، ولكن أيضا هي أنباء غير صحيحة، الشناوي يمتلك علاقات طيبه بين جميع زملاءه ومنافسيه".

وأوضح:" الشناوي لا يستطيع الضغط على إدارة الأهلي في ملف التعاقد مع لاعب".

الشناوي ومحمود الخطيب

وأختتم:" الحقيقة في كلف أبو جبل، أن الأهلي تقصى بشكل مميز عن اللاعب، وهل سيستطيع أبو جبل الدخول في الأجواء سريعا، خاصة وأن الصفقة ستكون لمدة 6 أشهر، وعقب تجميع كل المعلومات عن الصفقة، انتهى الأمر أن جباسكي، لن يتمكن من الدخول سريعا مع النادي لذلك تم إلغاء الصفقة".

موقف فان دايك من مغادرة ليفربول بعد رحيل كلوب

تحدث الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن حقيقة رحيله عن الريدز في الفترة القادمة.

وتردد الكثير من الأنباء في الفترة الأخيرة التي أكدت رحيل فان دايك عن صفوف نادي ليفربول نهاية الموسم الحالي بسبب رحيل يورجن كلوب مدرب الفريق.

وكان كلوب مدرب ليفربول أكد في الأسبوع الماضي بأنه سوف يرحل صفوف الريدز في شهر يونيو القادم وبعد إنتهاء الموسم الحالي على الفور.

وأكد فان دايك في تصريحات له:" مازلت هنا، لا تنجرفوا وراء تلك الإشاعات، أنا القائد وأحب كل ثانية أكون فيها مع هذا النادي، فلنجعل لكل شيء وقته الصحيح".

يورجن كلوب وفان دايك

ويختتم ليفربول استعداداته لملاقاة نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في الجولة 22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.