نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-2-2024 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، منافسات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وست هام ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 51 نقطة، بعدما فاز على نظيره تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.