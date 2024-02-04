عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، على فترتين.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثانية عشرة ظهر الغد على ملعب النادي، على أن يخوض الفترة الثانية في السادسة مساءً.

وشهد مران الأبيض اليوم السبت، الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لفريق للقلعة البيضاء بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق.



ومن جانبه حرص جوزيه جوميز على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي للتعرف على اللاعبين، والحديث عن الفترة المقبلة والتحديات الخاصة بالفريق.



ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.