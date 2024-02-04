نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل ختام بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج بنادي الصيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء بهيجة واحتفالية بحضور أهالي أبطال بطولة الشطرنج اختتمت بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات للشطرنج ٢٠٢٤ التي أقيمت بفرع أكاديمية مصر للشطرنج بنادي الصيد بالجيزة خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى ١ فبراير ٢٠٢٤ وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج.

قدم الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي رئيس الإتحاد الجوائز والكؤوس والميداليات للناشئين للحاصلين على المراكز الأول في كل مرحلة سنية بالإضافة إلى شهادات تقدير تقدم إلى الثلاث مراكز الاولى في البطولة.

وجاءت نتائج المسابقة حيث حصد المركز الأول تحت ٨ سنوات في بطوله الجمهورية للشطرنج السريع والشطرنج الخاطف اللاعب يحي اسلام السيد.

أما اللاعب عبد الرحمن سامح محمد حصل على لقب بطل الجمهورية تحت ١٠ سنوات للشطرنج الكلاسيك، وفازت اللاعبة جني تامر بالمركز التاني على مستوى الجمهورية للشطرنج الخاطف تحت ١٦ سنة بنات.

واقتنص ديفد جورج لقب بطل الجمهورية تحت ١٨ سنة للشطرنج الكلاسيك، كما خطفت جوي روماني لقب بطلة الجمهورية تحت ١٦ سنة للشطرنج الكلاسيك.

وتوج اللاعب مينا وائل بطلًا للجمهورية تحت ١٤ سنة للشطرنج الكلاسيك، بينما فاز اياد الحسيني بلقب بطل الجمهورية تحت ١٢ سنة للشطرنج الكلاسيك.

يأتي نظام بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج حيث تقام من 9 جولات بالنظام السويسري لجميع المراحل السنية من ٨-١٨ سنة إذا كان عدد اللاعبين 10 ناشئين فأكثر وتقام بنظام الدوري من دور واحد إذا كان العدد أقل من 10 لاعبين.

من جانبه قال المستشار احمد محسن رئيس لجنة مسابقات الاتحاد المصري للشطرنج ان هذه البطولات تأتي في إطار خطة لاستمرار إقامة البطولات المختلفة تلبية لرغبات محبي الشطرنج وإكتشاف مواهب جديدة من مختلف انحاء الجمهورية بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية كبار وناشئين وتحافظ علي الريادة المصرية في الشطرنج علي المستوي العربي والافريقي مع إستهداف خطوات اكبر علي المستوي العالمي.

كما أكد مصطفى حميدو المدير الفني لنادي سموحة ان البطولة هي الأكبر من حيث عدد المشاركين حيث شارك 549 لاعب ولاعبة وخرجت البطولة بشكل أشاد به كل الحاضرين.

ويأمل الاتحاد المصري للشطرنج لزيادة عدد المشاركين في الفتره المقبله بعمل بطولات كبير في جميع محافظات مصر توفيرا لمبدا تكافؤ الفرص.