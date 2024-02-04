نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج مباريات كأس آسيا اليوم السبت 3-2-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقع "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتائج مباريات كأس آسيا اليوم السبت 3-2-2024، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير في كل مكان.

نتائج مباريات كأس آسيا

نجح منتخب قطر في حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس آسيا، عقب فوزه أمام نظيره منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح، في المباراة القوية والمثيرة التي جمعت بينهما على ملعب" البيت".



في حين تمكن منتخب إيران من الفوز أمام نظيره منتخب اليابان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس آسيا.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا



تردد قناة الكاس اكسترا 1 نايل سات

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحِيح الخطأ DVB-S2 8PSK 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

القمر الصناعي: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 سهيل سات

القمر الصناعي: Es’hail 2 25.8 شرق

التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500