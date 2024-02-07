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أحمد جودة - القاهرة - رحلة حسام حسن مع منتخب الأردن مليئة بالتحديات

"بدأها خلف الجوهري انتهت بصدام الكبار".. رحلة حسام حسن مع منتخب الأردن مليئة بالتحديات، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق.

تولى حسام حسن من قبل القيام الفنية للمنتخب الوطني المصري، 9 أندية ومنتخب وطني وحيد (المنتخب الأردني)، الذي قاده مدرب مصري من قبل أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، وعلم كبير في التدريب.

في يونيو 2013 بحث المنتخب الأردني الأول عن مدرب جديد ليتولى القيادة الفنية للمنتخب، خاصة مدرب مصري لتكرار إنجازات المدرب المصري محمود الجوهري الذي قاد النشامي للصعود إلى دور الثمانية في نسخة 2004، وبحث عن مدرب لديه سمات مشتركة مع الجوهري، لذلك أتم إتفاقه مع حسام حسن، بعدما وجد به العديد م الخصائص المتميزة عند الأول.

"بدأها خلف الجوهري انتهت بصدام الكبار".. رحلة حسام حسن مع منتخب الأردن مليئة بالتحديات

حسام حسن مع منتخب الأردن

تعد تجربة القيادة الفنية للمنتخب الأردن هي تجربة فريدة لم يسبق له أن قاد منتخب طوال رحلته التدريبية لكرة القدم، نظرًا لمسيرته الطويلة والتي تخللها تألق كلاعب كرة قدم مع منتخب مصر خلال الفترة من 1985 حتى 2006.

نجح حسام حسن في تقديم مستوى جيد مع منتخب الأردن في تصفيات كأس العالم 2014، ولكن ليس على ما يرام نتيجة لحاجته إلى التعرف على لاعبي المنتخب الأردني، ولم يصل إليه المنتخب من قبل.

ولكنه ساهم في تحقيق الفوز على منتخب أوزبكستان والتأهل إلى ملحق نهائي المونديال 2014 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت المباراتين ذهابًا وايابًا "1-1"، ولكن واجه منتخب اوروجواي، خسر المباراة الأولى على أرضية بخماسية نظيفة وسط تواجد نجوم كبار مثل كافاني وسواريز، وتعادل على أرض الأخير سلبيًا.

وجدد الاتحاد الأردني ثقته في حسام حسن وبدأ مهمته الثانية في كأس غرب آسيا 2014، استطاع أن يصل فيها إلى المباراة النهائية من البطولة التي خسرها بثانية أمام قطر، في تصفيات كأس أمم آسيا 2015، تعادل ضد منتخب سوريا بهدف لكل منهما، ثم انتهت رحلته بعد 365 يومًا تقريبًا، عقب الهزيمة أمام كولومبيا وديًا بثلاثية نظيفة.

قاد حسام حسن منتخب الأردن في 15 مباراة، استطاع أن يحقق النشامي الفوز في 6 لقاءات وانتهت مثلها بالتعادل، فيما خسر 3 آخرين، أمام اوروجواي وقطر وكولومبيا.