نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024 المقامة بنادي بالم هيلز الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة CIB العالم للإسكواش 2024، التي أقيمت على ملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر الرياضي. بدأت المباريات في الساعة 12 ظهرًا واستمرت حتى الساعة 10 مساءً. ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى 18 مايو الجاري.

في الجولة الأولى من منافسات الرجال في اليوم الثاني، فاز اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف 11 عالميًا على منافسه اللاعب عمر مسعد بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-7) (11-8) (11-7)، وتغلب اللاعب المصري يحيى النواساني على اللاعب الأسترالي جوزيف وايت بنتيجة (3-1) وجاءت نتيجة الأشواط (14-16) (11-5) (11-6)(11-6)، ليتأهل كلًا من اللاعبين المصريين "سليمان" و"النواساني" للمواجهة في الدور التالي.

وتلتها مباراة بين كل من الكندي ديفيد بيلارجون واللاعب المصري فارس دسوقي المصنف 17 عالميًا، انتهت بفوز "دسوقي" في المباراة بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-8) (11-7) (11-7)، وتغلب اللاعب الانجليزي مروان الشوربجي المصنف 10 عالميًا على اللاعب الفرنسي أوغست دوسور بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-2) (11-8) (11-9)، ليتأهل كلًا من "دسوقي" و"الشوربجي" للمواجهة في الدور التالي.

كما فاز اللاعب الماليزي إيان ياو نغ على اللاعب الفرنسي بابتيست ماسوتي المصنف 13 عالميًا بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-9) (11-8) (11-5)، وتغلب اللاعب الياباني ريونوسوكي تسوكوي مع اللاعب الأمريكي سبنسر لوفجوي بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط(11-5) (11-4) (11-7)، ليتأهل "ياو نغ" لمواجهة "تسوكوي" في الدور التالي.

بينما التقى اللاعب الفرنسي غريغوار مارش مع منافسه اللاعب لوكاس سيرمي وفاز "سيرمي" على منافسه "مارش" بنتيجة (3-0) ونتيجة أشواط (11-7) (12-10) (13-11). وفاز اللاعب المصري مازن هشام المصنف 6 عالميًا على اللاعب فاركاش بالاز من المجر بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط(14-12) (11-5) (11-2)، ليتأهل كلًا من "سيرمي" و"هشام" للمواجهة في الدور التالي.

واقتنص اللاعب الانجليزي محمد الشوربجي المصنف 7 عالميًا الفوز من اللاعب مارتن سفيك من جمهورية التشيك بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (11-4)(11-4)(12-10).وكما تغلب اللاعب الهندي راميت تاندون على اللاعب الامريكي فراز خان بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-1)(11-3)(11-3)، ليتأهل "الشوربجي" لمواجهة "تاندون" في الدور التالي.

وتغلب اللاعب الإنجليزي كيرتس مالك على اللاعب المصري محمد أبو الغار بنتيجة (3-2) بنتيجة أشواط (11-5) (5-11) (11-3) (3-11)(12-10)، وتغلب اللاعب الألماني جويل ماكين المصنف 10 عالميًا من ويلز على اللاعب رافائيل كاندرا بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (11-4) (11-7) (11-6)، ليتأهل كلًا من "مالك" و"ماكين" للمواجهة في الدور التالي.

كما فاز اللاعب ليونيل كارديناس على اللاعب المكسيكي سيزار سالازار بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (18-16) (11-9) (11-3)، بينما تغلب اللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميًا على اللاعب الصيني تسز كوان ل أو بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-1) (11-5) (11-5)، ليتأهل كلًا من "كول" و"كارديناس" للمواجهة في الدور التالي.

وخلال مباراة اللاعب السويسري نيكولاس مولر واللاعب الباكستاني حمزة خان، تغلب "مولر" على "خان" بنتيجة )3-1) بنتيجة أشواط (11-9) (11-6) (5-11) (11-6)، ليتأهل "مولر" للدور التالي.

واختتمت مباريات الرجال بمباراة بين اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف 3 عالميًا واللاعب الإسباني برنات خاومي، حيث فاز مصطفى عسل على خاومي بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-9) (11-8) (11-7)، ليتأهل اللاعب مصطفى عسل للدور التالي ليقابل اللاعب السويسري "مولر".

وتأتي استضافة شركة بالم هيلز لبطولة CIB العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هليز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

