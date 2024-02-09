عاجل.. الأهلي يقرر إعارة صامويل أوبونج إلى المصرية للاتصالات

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أحمد جودة - القاهرة - قرر النادي الأهلي إعارة لاعبه الشاب الغاني صامويل أوبونج المنضم حديثا لصفوف الأحمر، لنادي المصرية للاتصالات حتى نهاية الموسم.

إعارة صامويل أوبونج

ووافق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعارة الغاني الشاب لمدة 6 أشهر دون مقابل، لفريق المصرية وذلك لكسب العديد من الخبرات خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك القرار بناء على اكتساب اللاعب العديد من الخبرات بمشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة القادمة.

ويعد صاحب مواليد 2006 لاعب في مركز المهاجم ولديه القدرة على اللعب بالقدمين، ويلعب أيضا في مركز صانع الألعاب، ووقع اللاعب صامويل برفقة ريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.