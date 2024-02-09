نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول وبيرنلي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبيرنلي يوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب أنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية BeinSPORTS 1 بنقل أحداث المباراة.

خسر ليفربول من آرسنال في الجولة الماضية من البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما تعادل بيرنلي من بورنموث بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل ليفربول المركز الأول عشر برصيد 51 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

موقف ليفربول وبيرنلي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباراة.

في حين صعد بيرنلي للبريميرليج في الموسم الماضي ويسعى جاهدا للبقاء في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.