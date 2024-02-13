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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس أمام أودينيزي مساء الإثنين على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الكالتشيو.

وخسر فريق السيدة العجوز بهدف دون رد، سجل لاوتارو جيانيتي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس أمام أودينيزي

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

1- إنتر ميلان: 60 نقطة.

2- يوفنتوس: 53 نقطة.

3- ميلان: 52 نقطة.

4- أتالانتا: 42 نقطة.

5- بولونيا: 39 نقطة.

6- روما: 38 نقطة.

7- فيورنتينا: 37 نقطة.

8- لاتسيو: 37 نقطة.

9- نابولي: 35 نقطة.

10- تورينو: 33 نقطة.

11- مونزا: 30 نقطة.

12- جنوي: 29 نقطة.

13- ليتشي: 24 نقطة.

14- فروزينوني: 23 نقطة.

15- أودينيزي: 22 نقطة.

16- إمبولي: 21 نقطة.

17- ساسولو: 20 نقطة.

18- هيلاس فيرونا: 19 نقطة.

19- كالياري: 18 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 13 نقطة.