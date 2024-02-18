نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق لوتون تاون، مساء اليوم الأحد الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

متى تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي؟

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

حيث يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل لوتون تاون المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث المباراة تحديدا عبر قناة beIN Sports 1HD،.