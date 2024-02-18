نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن أزمة قوية تواجه الأهلي أمام ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة يمر بها فريق الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أزمة في خط وسط الأهلي قبل لقاء ميدياما

قال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر راديو إف إم، أن خط وسط الأهلي يعاني من الغيابات في ظل إصابة المالي أليو ديانج وإيقاف مروان عطية بداعي تراكم البطاقات الصفراء وعدم جاهزية عمرو السولية.

ووجه شوبير، نصيحة إلى أكرم توفيق بأن يتمسك بفرصة اللعب في مركز الوسط لتعويض الغيابات لأنه لن يتمكن من التواجد بالجانب الأيمن، قائلًا "إلعب حتى لو حارس مرمى".

وأضاف شوبير: "عمرو السولية قد يظهر من جديد، ولكن أعتقد أن كولر لن يجازف باللاعب الشاب مصطفى أبو الخير، بينما وسام أبو علي مهاجم الفريق بات في حالة جيدة".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.