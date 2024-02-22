نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول "استثنائي" في الدوريات الخمسة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق ليفربول في تحقيق رقم استثنائي بعد الفوز على لوتون تاون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري اإنجليزي

وبات الريدز أول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لديه 5 لاعبين يصلون إلى أكثر من 10 أهداف في جميع البطولات.

وجاءت أهداف اللاعبين الخمسة كالتالي:

محمد صلاح - 19 هدفًا

ديوجو جوتا - 14 هدفًا

داروين نونيز - 13 هدفًا

جاكبو - 11 هدفًا

لويس دياز - 10 أهداف

أهداف مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سجل أوجبيني هدف لوتون تاون الأول في شباك الريدز في الدقيقة 12، وعادل فرجيل فان دايك النتيجة في الدقيقة 56.

وأحرز جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 59، ليوقع لويس دياز على هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 71.

وأضاف هارفي إليوت على الهدف الرابع في شباك لوتون تاون في الدقيقة 90.