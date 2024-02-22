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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو الجانرز في معرفة موعد مباراة آرسنال القادمة بعد الخسارة أمام بورتو بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "الدارجاو" في ذهاب دور الـ16 بالتشامبينوزليج.

موعد مباراة آرسنال القادمة بعد الخسارة أمام بورتو

يلتقي فريق آرسنال مع نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 24-2-2024 على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.