تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة السعودية لمتابعة مباراة الأهلي والطائي وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.



خسر الأهلي من الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية بينما تعادل الطائي مع الوحدة بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقاط في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.



موقف الأهلي والطائي في جدول الدوري السعودي



احتل الطائي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 34 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين نجح الأهلي في الموسم الماضي في الصعود إلى الدوري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي والطائي في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والطائي يوم السبت 24 فبراير 2024 على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة SSC1 SD بنقل أحداث المباراة.



من المتوقع أن يخوض الأهلي مواجهة الطائي في الدوري السعودي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبد الباسط الهندي، سعد بالعبيد.

وسط الملعب: محمد المجحد، آلان سان ماكسيمان، فهد الرشيدي، رياض محرز، جابري فيجا.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.