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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة بالنادي، شكوى رسمية لاتحاد الكرة صباح اليوم الأحد، ضد لجنة التحكيم بالجبلاية بعد الأخطاء المتكررة من حكام مباريات المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يشكو الحكام لاتحاد الكرة بعد مباراة بلدية المحلة

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن خطاب الأهلي المرسل لاتحاد الكرة، تضمن أن هناك حكام محددين أخطاءهم في مباريات الفريق الأحمر زادت عن الحد، وأثرت بشكل مباشر في النتائج، وهذا أمر لا يليق بالتحكيم في الكرة المصرية.

وأضاف، أن إدارة الاهلي شددت في خطابها، على تحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة ببطولة الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء التي جمع الفريقين على ملعب غزل المحلة أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

