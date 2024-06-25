نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في أمم أوروبا 2024 حتي الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب هولندا وفرنسا الذين يتواجدون في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024 في ضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة المقامة حاليًا في ألمانيا.

ورغم أن منتخب فرنسا وهولندا لم يخوضوا أي مواجهة اليوم إلا أنهم ضمنوا مكانًا لهم في الدور القادم من البطولة وذلك بعد أن احتلا الصدارة ووصافة المجموعة الرابعة.

ويحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي، فيما يتواجد منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتواجد المنتخب البولندي في قاع الترتيب بلا رصيد.

وسيلعب منتخب هولندا قوية أمام النمسا غدًا في الجولة الثالثة والتي ستكون تحصيل حاصل، وهو الحال عند منتخب فرنسا الذي يواجه بولندا.

كما ضمن منتخب ألمانيا، والبرتغال، ومنتخب سويسرا، ومنتخب إيطاليا التأهل لدور الستة عشر أيضًا، في حين ودع كل من منتخب ألبانيا، إسكتلندا، بولندا البطولة.