نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخطف تعادلا ثمينًا أمام رين ويحتفظ بصدارة الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره رين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سجل الجزائري أمين جويري هدف التقدم لفريق رين في الدقيقة 33 من زمن المباراة، فيما أدرك جونتشالو راموس هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان، في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

واستضاف ملعب " حديقة الأمراء" مباراة باريس سان جيرمان ورين ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وسجل فريق رين الفرنسي هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 33 من زمن المباراة عن طريق الجزائري أمين جويري، بعد مراوغة أكثر من لاعب بفريق باريس سان جيرمان بالكرة مودعها شباكه، فيما نجح جونتشالو راموس في إدراك التعادل لفريق باريس سان جيرمان عن طريق ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد تعادل باريس سان جيرمان

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 54 نقطة، محتفظا بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما حقق الفوز خلال 16 مباراة والتعادل خلال 6 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال مباراة وحيدة، سجل مهاجموه 54 هدف فيما استقبلت شباكه 19 هدف.

وارتفع رصيد فريق رين إلى 35 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، حقوقهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 6 مباريات، سجل مهاجمو الفريق 35 هدف فيما استقبلت شباكه 27 هدف.