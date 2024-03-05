نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد سموحة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري أمام سموحة في الدوري المصري

يواجه المصري نظيره فريق سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد سموحة

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

الفضائية المفتوحة وهي القناة التي تبث مباراة المصري وسموحة.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي V

معدل الرمز: 27،500

التصحيح: 5\6

جدول ترتيب الدوري قبل مواجهة المصري وسموحة

يحتل المصري المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حيث خاض 12 مباراة،فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث خاض 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.