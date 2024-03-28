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أحمد جودة - القاهرة - اثبت الشاب البرازيلي إندريك وجوده في صفوف ريال مدريد بعد انضمامه إلى الفريق في 15 ديسمبر الماضي مقابل 70 مليون يورو، قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي وهو يلعب حاليًا معارًا.

إندريك يقدم أوراق اعتماده لجماهير ريال مدريد

من المقرر أن ينضم إندريك رسميًا إلى ريال مدريد في صيف عام 2024.

أبهر الشاب البرازيلي البالغ من العمر 17 عامًا الجماهير بأداء مميز حين سجل هدفًا رائعًا في مباراة ودية مع المنتخب الإسباني، في مواجهة انتهت بالتعادل 3-3.

وسط حضور كبير من جماهير ريال مدريد في المدرجات، أبهر إندريك الجميع وأصبح محط اهتمام كبير لدى الفريق والجماهير. رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز حضر المباراة وقابل إندريك، معبرًا عن دعمه وتشجيعه، وقال له: "نحن في انتظارك هنا".

أبدع إندريك أيضًا في مواجهة المنتخب الإنجليزي حيث سجل هدف الفوز للبرازيل بعد 9 دقائق فقط من دخوله الملعب كبديل.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح إندريك أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا في ملعب ويمبلي، سواءً مع فريقه أو منتخب بلاده، وذلك عندما كان عمره 17 عامًا و246 يومًا.

تمتع إندريك بشعبية كبيرة ودعم كبير من الجماهير والإدارة حتى قبل ارتداء قميص ريال مدريد، وهو ما يجعله يحمل عبء التوقعات لتقديم أفضل أداء له في الموسم المقبل.

وصرح دوريفال المدير الفني للمنتخب البرازيلي بأن إندريك سيضيف الكثير من المتعة لجماهير ريال مدريد، وأشاد بقدراته وتحركاته الاستثنائية في الملعب.

ينتظر جمهور ريال مدريد بفارغ الصبر أن يكون إندريك جزءًا من خط الهجوم المميز للفريق في الموسم المقبل، خاصة بجانب لاعبين مثل رودريجو وفينيسيوس ومن المتوقع أن يشكلوا هجومًا قويًا بانضمام النجم كيليان مبابي.