نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره بيرنلي، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي.

موعد مباراة تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تقرر أن تقام أحداث مباراة تشيلسي أمام بيرنلي، يوم السبت الموافق 30-3-2024، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موقف الفريقين بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39، فيما يتواجد بيرنلي في المركز التاسع عشر بـ 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي أمام بيرنلي

تنقل مباراة تشيلسي أمام بيرنلي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي الحالي في منطقة الشرق الأوسط.