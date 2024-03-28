نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاقترابه من الرحيل.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل كاسيميرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع بديل النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق والذي يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وأكدت تقارير صحفية أن كاسيميرو قريب من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد وصوله عرض كبير.

بديل كاسيميرو

وأوضحت أن مسؤولي الشياطين الحمر استقروا على التعاقد مع النجم جواو جوميز لاعب فريق ولفرهامبتون ليكون بديل كاسيميرو.

وترغب إدارة نادي مانشستر يونايتد في بيع كاسيميرو في الميركاتو الصيفي القادم من أجل تجديد الدماء والتعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية.

وخاض البرازيلي جواو جوميز مع فريق ولفرهامبتون هذا الموسم 28 مباراة في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل هدفين، وصنع هدف وحيد.

