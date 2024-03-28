نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة بايرن ودورتموند بعيدة عن حسابات الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على غير العادة لن تكون مباراة القمة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بعد غد السبت للهيمنة على سباق الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أو اعتلاء القمة.

وفاز الفريقان فيما بينهما بآخر 14 لقبًا للدوري، لكن عندما يستضيف النادي البافاري دورتموند في ملعب أليانز أرينا سيحاول كل منهما إنقاذ موسمه المحلي.



ويحتل بايرن حاليًا المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق كبير يبلغ عشر نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر لكنه لم يتخل بعد عن حلم تمديد رقمه القياسي وحصد لقبه 12 على التوالي للدوري.

ومع ذلك، لم يتمكن أي فريق في الدوري الألماني من تعويض مثل هذا الفارق في هذه الجولة من الموسم. ويعاني فريق المدرب توماس توخيل أيضًا من الإصابات.

وعاد الهداف هاري كين للتدريبات الأربعاء بعد تعافيه من إصابة في الكاحل في مباراة بالدوري قبل أسبوعين أبعدته عن مباراتين وديتين لإنجلترا.

وأحرز قائد منتخب إنجلترا، الذي انضم من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية بالدوري الألماني مقابل 100 مليون يورو هذا الموسم بحثًا عن البطولات، 31 هدفًا في الدوري ويبدو أنه سيعود يوم السبت.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون الحارس مانويل نوير جاهزًا في الوقت المناسب بعد تعرضه لإصابة عضلية أثناء التدريب مع منتخب ألمانيا.

وأكمل أمس حصة تدريبية بمفرده إلى جانب لاعب الوسط الشاب ألكسندر بافلوفيتش الذي غاب عن مباريات ألمانيا بسبب التهاب اللوزتين.

ومن جانبه، يواجه دورتموند خطر فقد المركز الرابع الذي سيمنحه التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويحتل الفريق المركز الرابع حاليًا برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يستضيف ماينتس يوم السبت أيضًا.

وسيغيب عن دورتموند أمام بايرن الحارس الأساسي غريغور كوبل بسبب المرض ولاعب الوسط مارسيل زابيتسر للإيقاف.

ويلعب شتوتغارت، صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة، مع هايدنهايم بينما يستضيف ليفركوزن، الذي لم يخسر في كافة المسابقات هذا الموسم، هوفنهايم.