نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في الهلال قبل مواجهة الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل حسان تمبكتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برنامج التأهيل الخاص به للتعافي من الإصابة، وينتظر الانضمام لقائمة فريقه في مباراتهم المقبلة ضد الشباب يوم السبت القادم، ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

بشرى سارة في الهلال قبل مواجهة الشباب

من المقرر أن يُجرى اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، اختبارات بدنية وفنية غدًا الجمعة، لتحديد جاهزيته للمشاركة في المباراة المهمة.

إذا ظهرت النتائج إيجابية، فسيتم تضمين حسان تمبكتي في قائمة الفريق بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

يُعتبر ديربي الهلال والشباب من أقوى المباريات في الدوري السعودي، نظرًا للندية والإثارة التي تصاحبها دائمًا.

ويتمتع الهلال بتفوق كبير على الشباب منذ بداية الاحتراف في الموسم 2008-2009، حيث فاز في 17 مباراة من أصل 31 مباراة سابقة جمعت بينهما، بينما انتصر الشباب فقط في 5 مباريات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.