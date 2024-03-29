ماك اليستر يكشف خطة ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي واليوروباليج

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ماك أليستر لاعب فريق ليفربول عن خطة فريقه من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي بقيادة يورجن كلوب.

ماك اليستر يكشف خطة فريقه من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي والأوروبي

وتحدث أليستر عبر قناة ليفربول قائلا: يمكننا هذا العام أن نفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي".

وتابع أليستر: "من وجهة نظري عندما تريد شيئًا ما، يجب أن تعمل من أجل تحقيق هذا، وهذه المجموعة جيدة جدًا في ذلك، أعتقد أنها مجموعة الفائزين".

واكمل: "أنا الأن متواجد في نادٍ يريد الفوز ومواصلة المنافسة، أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو أنهم أشخاص جيدون أيضًا".

واختتم أليستر حديثه قائلًا: "علينا مواصلة العمل من أجل الفوز بكل شيء، لكن علينا التركيز على أساس يومي، وبذل قصارى جهدنا، ومواصلة التحسن، وفي النهاية سنرى ما سنحققه خلال الفترة المقبلة".

