بحضور مجلس الإدارة.. السكة الحديد يهزم منتخب السويس وديا

أحمد جودة - القاهرة - بحضور مجلس الإدارة .. السكة الحديد يهزم منتخب السويس

حقق فريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض الفوز على نظيره فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد السكة الحديد.

حيث تمكن سعيدو من تسجيل هدف المباراة من تمريرة محمود غالي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

جدير بالذكر أن هذا الفوز جاء في حضور الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، وعددا من أعضاء المجلس من بينهم، دكتو حاتم حسين وعبد الرحمن مرزوق.



وخاض السكة الحديد أولى هذه الوديات مع نظيره فريق أورانج، وفاز السكة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل السكة الحديد مع بلدية المحلة، بهدفين لكل فريق، ثم الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة



وكان فريق السكة الحديد حقق الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثية نظيفة.

وصرح حمادة الدالى المدير الإداري بأن فريق السكة سوف يخوض مباراتين يوم 4،3 ابريل استعدادًا لمواجهة لافيينا

بينما يلعب منتخب السويس مع فريق الشمس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.