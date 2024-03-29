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أحمد جودة - القاهرة -



كشف خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك عن التشكيل المثالي للأهلي أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مدرب الزمالك السابق يكشف التشكيل الأمثل للأهلي في مباراة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا



وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الأنسب للأهلي هو الدفع بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة في الدفاع".



وأضاف: "في خط الوسط سيدفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بمروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.. كوكا سيمنح الأهلي الاتزان في وسط الملعب".



وتابع: "رضا سليم يسير بشكل جيد مع الأهلي، وبيرسي تاو مستواه تراجع بعد بطولة كأس إفريقيا.. في الأمور الطبيعية كان كولر سيدفع ببيرسي تاو، ولكن من الممكن أن يبدأ برضا سليم مع حسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم".



وأكمل: "المباراة سيكون بها بعض التحفظ، وأعتقد أن موديست رغم أنه ليس في أعلى مستوياته، لكنه تطور وسيساعد الأهلي في الضربات الثابتة الهجومية والدفاعية.. في مباراة خارج الملعب، إذا كنت مدير فني سأدفع بأنتوني موديست ومعه رضا سليم أيضًا".



وواصل: "الرطوبة تؤثر على الفرق العربية في البطولات الإفريقية، وهذا ظهر في كأس إفريقيا الماضية، وفريق سيمبا لديه خبرات في مواجهات الأهلي".



وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لسيمبا يعلم صعوبة مباراة الإياب أمام الأهلي في إستاد القاهرة، وهو يؤكد أنه أعد اللاعبين للاقتراب من حسم التأهل من مباراة الذهاب".

