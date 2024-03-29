نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة سوبر ومفاجأة جديدة في مفاوضات معلول والسولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد موجة الإصابات التي تلاحق نجوم القلعة الحمراء.

ووضع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بعض المراكز الهامة كأولوية الصفقات الجديدة من بينها الدفاع وخط الوسط بعد حسم ملف الراحلين والتجديد



- شوبير يكشف تطورات مفاوضات السولية ومعلول

وأكد أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" الأهلي بدأ بالفعل أولى خطوات التواصل مع إياد العسقلاني نجم الإسماعيلي الذي يلعب ضمن أندية الدوري الروسي ولكن لا يوجد اتفاق وكولر رحب باللاعب ".

وتابع:" عمرو السولية قريب من تجديد تعاقده مع الأهلي رغم عدم الوصول إلى اتفاق مادي حتى الآن".

وواصل:" الأهلي يتمسك بالتجديد لعلي معلول ولكن أزمة الدولار هي سبب الصدام حيث يرفض الأهلي تحمل هذه القيمة بعد التضخم الاقتصادي الحالي وأزمة العملة الأجنبية".

وأختتم:" في حالة عدم موافقة على معلول على شروط الأهلي، يجب أن نحترمه ونقدره لما قدمه كن تاريخ لن ينسى داخل القلعة الحمراء".

