نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبو المارد الأحمر في كل مكان، مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الجمعة 29 مارس 2024 على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم، كما تأهل فريق سيبما إلى نفس الدور بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.