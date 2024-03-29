نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء مفاجأة كولر.. ثلاثي هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، في المباراة المقرر لها أن تقام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا في المباراة التي تقام بينهما في دار السلام بتنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لرابطة دوري أبطال إفريقيا.

وفجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، مفاجأة في هجوم الفريق، وذلك لوجود العديد من الاصابات داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة سيمبا

وجاء التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد سيمبا التنزاني كالتالي: