نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتفاق الرسمي ضد الأهلي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتفاق، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة صيفه اهلي جدة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. ويسعى فريق الاتفاق بقيادة الاسطورة الانجليزي جيرارد لتحقيق الفوز وحسم الثلاث نقاط داخل الديار من أجل تعديل وضعيته بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الاتفاق المختار أمام الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: باولو فيكتور خط الدفاع: جاك هندري- مادو - العتيبي - الشمراني خط الوسط: ميدران - فينالدوم- علي عبد الله هزازي وفي الهجوم: كامارا - ديمبيلي - إيكامبي ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة.