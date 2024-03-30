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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "مسيطرين على النادي".. تعليق ناري من أمير مرتضى منصور على جملة (عزبة مرتضى منصور وأولاده)

عاجل - "مسيطرين على النادي".. تعليق ناري من أمير مرتضى منصور على جملة (عزبة مرتضى منصور وأولاده)، أشعل أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أدلى بتصريحات قوية.

حيث تواجد أمير مرتضى منصور المشرف الكرة السابق بالزمالك، ضيفًا مع الإعلامية أميرة بدر مقدمة برنامج أسرار الذي يذاع عبر قناة النهار الفضائية المصرية، وأولى بالعديد من التصريحات القوية.

عاجل - "مسيطرين على النادي".. تعليق ناري من أمير مرتضى منصور على جملة (عزبة مرتضى منصور وأولاده)

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وفي هذا الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تصريحات أمير مرتضى منصور، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تصريحات أمير مرتضى منصور

ورد أمير مرتضى منصور على جملة "عزبة مرتضى منصور وأولاده" وقال: “وجود عائلة بيشتغلوا في مكان واحد ومسيطرين على النادي 100% ليس عيبًا، المكان الذي نديره إما أن نبسط سيطرتنا عليه أو لا نديره من الأصل، وكانت هناك أمثلة في النادي الأهلي كان صالح سليم وطارق سليم".

أمير مرتضى منصور يوضح حقيقة إنفاقه على فريق الزمالك

وأوضح: "صرفت ملايين على نادي الزمالك، ووصلت لمرحلة أني لو كنت محوش فلوس وفيه لعيب معين عاوزين نتعاقد معاه ممكن ادفع، في نهائي ابطال افريقيا الذي خسرناه أمام الأهلي كنت أدفع مكافأت للاعبين من مالي الخاص".

أمير مرتضى منصور يكشف عن تلقيه عروض أندية خليجية ومصرية

وأشار أمير في حديثه عن تلقيه عروضه مصرية وسعودية، وقال: "تلقيت عروض من أندية داخل وخارج مصر منها أندية في السعودية والإمارات، بعدما غادرت نادي الزمالك في 2020".

وأتم: "لم أتلقى أي أموال مقابل تولي مهمة الإشراف على الكرة في نادي الزمالك، في ظل أن هناك أندية أخرى يتقاضى فيها المشرف على الكرة نفس ما يتقاضاه المدير الفني ولاعبي الفريق والتي تصل لملايين".