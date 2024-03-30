نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق ميلان نظيره فيورنتينا، غدًا السبت، على ستاد ارتيميو فرانتشي، وذلك في إطار منافسات الجولة ال30 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وفيورنتينا

من المقرر أن يواجه فريق إيه سي ميلان الأول لكرة القدم نظيره ومنافسه فيورنتينا، غدًا السبت الموافق 30 من مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو» للموسم الحالي.

ويحتضن ستاد أرتيميو فرانتشي مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفيورنتينا

وتقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة ميلان وفيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي التي تقام في الموسم الحالي.