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أحمد جودة - القاهرة -



حرص محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تهنئة الأحمر بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بركات: الأهلي بمن حضر.. واستحق الفوز على سيمبا



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نبارك للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته ولاعبيه الفوز الثمين على سيمبا".



وأضاف: "أكدنا على أهمية هذه المباراة من قبل، وأن نادي سيمبا فريق قوي، ويلعب أمام مدرجات مليئة بالجماهير في ملعبه".



وتابع: "الأهلي قدم مباراة كبيرة، واستحق الفوز، ولكن هناك مباراة إياب، وسيمبا فريق قوي، ويستطيع أن يستحوذ على الملعب".



وأكمل: "الأهلي بمن حضر، وأثبت اليوم أن لاعبيه رجال، لقد واجهوا صعوبات عديدة مثل الطقس وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين للبعثة".

