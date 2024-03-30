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أحمد جودة - القاهرة - وصلت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيبما بهدف نظيف.

وفاز الأهلي أمس الجمعة على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف وحيد سجله أحمد نبيل كوكا في الشوط الأول من المباراة.

بعثة الأهلي تصل القاهرة

واستغرقت رحلة عودة بعثة الأهلي من دار السلام إلى مطار القاهرة الدولي نحو ٦ ساعات، عبر طائة خاصة قامت إدارة النادي الأحمر بتجهيزها للفريق لتجنب الإرهاق.

ويلتقي الأهلي مجددًا مع سيمبا التنزاني بالقاهرة يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفي الفريق الأحمر التعادل بأي نتيجة لبلوغ الدوري نصف النهائي.